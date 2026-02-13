112
Šodien 19:28
VIDEO: Jūrmalā dzērājšoferis "ienesas" videonovērošanas stabā
2026. gada 2. februāra naktī Jūrmalā transportlīdzekļa vadītājs, pārvietojoties lielā ātrumā un alkohola reibumā, sadūrās ar videonovērošanas stabu. Šis incidents nav negadījums, tas ir apzināta izvēle.
Jūrmalas pašvaldības policija uzsver, ka nav apstākļu, kuros būtu pieļaujams vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā. Ne steiga, ne pārliecība par savām spējām, ne īss brauciens to nekādā gadījumā neattaisno.
Policija aicina ikvienu būt atbildīgam un pirms sēsties pie stūres, rūpīgi izvērtēt savas darbības sekas gan sev, gan apkārtējiem. Šoreiz iznāca veiksmīgi, bet nākamreiz sekas var būt neatgriezeniskas.