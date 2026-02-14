Turpmāk Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi “Avotiņš” vadīs Arta Bluķe
12. februārī Ķekavas novada domes sēdē par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” vadītāju iecelta Arta Bluķe. Darbu viņa sāks 2. martā.
Ķekavas novada pašvaldība no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 19. janvārim organizēja konkursu uz “Avotiņš” vadītāja/-as amatu. Saņemti četri pieteikumi. Atlase notika divās kārtās: vispirms vērtēja iesūtītos dokumentus, atbilstību nolikumam un “Avotiņš” attīstības vīziju. Augstāko vērtējumu guvušie pretendenti tika aicināti uz klātienes intervijām ar konkursa atlases komisiju. Apvienojot I un II kārtas rezultātus, komisija nolēma domes sēdei apstiprināšanai virzīt kandidātu ar lielāko punktu skaitu — Artu Bluķi.
A. Bluķei ir ilggadēja pieredze pirmsskolas izglītības skolotājas amatā. Viņa strādājusi par speciālistu izglītības administrēšanas jautājumos, kā arī guvusi pieredzi pirmsskolas izglītības vadītāja vietnieka amatā. A. Bluķei ir profesionālais maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā.
Savas iestādes attīstības vīzijā A. Bluķe uzsver, ka pamatuzdevums — nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, balstītu bērna attīstības vajadzībās, vecumposma īpatnībās un mūsdienīgās pedagoģiskās pieejās. “Avotiņš” viņas skatījumā ir atpazīstama iestāde, kur aug laimīgi, droši, motivēti bērni, strādā profesionāla komanda, bet vecāki jūtas iesaistīti un atbalstīti.