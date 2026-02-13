Rīgas osta ir droša kuģošanai un strādā bez ierobežojumiem
Neskatoties uz ledus navigācijas sezonas iestāšanos, Rīgas ostā kuģu satiksme tiek nodrošināta bez ierobežojumiem. Rīgas osta ir droša kuģošanai, un nekādi kuģu satiksmes ierobežojumi ostā netiek piemēroti.
Rīgas ostas akvatorijā strādā divas velkoņu kompānijas ar septiņiem velkoņiem. Trīs no šiem velkoņiem ir ledus klases kuģi. Ostas klientiem ir iespēja brīvi izvēlēties drošu un uzticamu velkoņu pakalpojumu sniedzēju. Turklāt ostas akvatorijā šogad ledus laušanu veic arī pērn jauniegādātais Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrības LVR Flote jaunais daudzfunkcionālais ledus klases kuģis LAURA.
Rīgas brīvostas pārvalde nodrošina ziemas navigāciju ledus apstākļos ne tikai Rīgas ostas akvatorijā, bet iespēju robežās arī kuģu ceļā no ostas līdz Irbes šaurumam. Šī ir nozīmīga stratēģiska Rīgas brīvostas pārvaldes funkcija, lai nodrošinātu nepārtrauktu Rīgas ostas darbību un drošu kuģu nokļūšanu līdz/no Rīgas ostas.
Ledus navigāciju Rīgas jūras līcī nodrošina ledlauzis VARMA. Pagājušajā nedēļā, pēc Rīgas ostas kapteiņa rīkojuma, ledlauzis VARMA ir devies darbā Rīgas jūras līcī, lai sniegtu atbalstu kuģiem jūrā, laužot ledu un nodrošinot kuģu ceļu uz/no ostas.
Pašreiz ar ledlauzi VARMA tiek nodrošināta ledus navigācija Rīgas jūras līcī atbilstoši mainīgajiem ledus apstākļiem un meteoroloģiskajai situācijai. Šobrīd jūras līcī ledus ir vidēji 15–35 cm biezumā, daudzviet vēja ietekmē veidojot arī ledus sastrēgumus un krāvumus.
Ledlauzis VARMA ir aprīkots ar dīzeļelektrisko piedziņas kompleksu – četriem galvenajiem dzinējiem (4 × 2541 kW). Kopējā galvenā jauda ir 10 164 kW, kas atbilst aptuveni 13 819 zirgspēkiem (PS). Kuģa sistēmu darbību nodrošina vēl pieci palīgdzinēji ar kopējo jaudu 1 642 kW. 84,1 m garais kuģis ar pastiprinātu tērauda korpusu un četrām dzenskrūvēm ir konstruēts darbam ledū – tas lauž ledu, ar savu masu uzbraucot ledus laukam un to sadalot, atbrīvojot ceļu citiem kuģiem