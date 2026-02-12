Situācija var kļūt bīstama: gaidāmā sniegputeņa dēļ visā valstī izsludināts oranžais brīdinājums
Piektdien gaidāmā sniegputeņa dēļ visā valstī, tai skaitā galvaspilsētā, sinoptiķi izsludinājuši oranžās pakāpes brīdinājumu.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra brīdinājums par ilgstošu un stipru snigšanu un putināšanu stāsies spēkā piektdien plkst. 8.
Jau ziņots, ka agrā piektdienas rītā Latviju no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona - mēreni līdz stipri snigs un puteņos, valsts dienvidaustrumos brīžiem gaidāms arī lietus un atkala. Sagaidāms, ka stiprākā snigšana beigsies sestdienas rītā Latvijas austrumos.
Valsts lielākajā daļā gaidāmi 10-25 centimetri svaiga sniega, mazāk snigs ziemeļrietumos - Ventspils novadā un Kolkasragā, kā arī Salacgrīvas un Rūjienas pusē. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - līdz 20 metriem sekundē.
Galvaspilsētā piektdienas rītā sāksies neliels sniegputenis, kas dienā kļūs spēcīgs; naktī uz sestdienu tas pamazām mitēsies.
Spēcīgās snigšanas un putināšanas dēļ daļa autoceļu var kļūt neizbraucami, arī dzelzceļa sliedes vietām var tikt aizputinātas. Sliktākā situācija veidosies, sākot ar piektdienas pēcpusdienu.
Piektdien debesis klās bieza mākoņu sega. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no -4 grādiem Daugavpils pusē līdz -13 grādiem Ziemeļvidzemē. Pēcpusdienā gaidāmi -4..-9 grādi, bet piektdienas vakarā Baltkrievijas pierobežā termometra stabiņš var pakāpties līdz +1 grādam.