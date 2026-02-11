Liesmas Krustpils ielas garāžu kooperatīvā aprij apsarga mājvietu: pēc postažas vīrietis nonāk patversmē
Vienā no Krustpils ielas garāžu kooperatīviem noticis ugunsgrēks. Uguns pārņēma apsarga mājiņas jumtu un starpstāvu konstrukcijas, kā rezultātā ēka tika nopostīta.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", sākumu visai šai postažai redzēja kāds apkaimes iedzīvotājs, kurš pirmais sazvanīja 112: “Sāka degt. Tur dzīvoja apsargs uz vietas.”
Ugunsdzēsēji no ēkas izglāba apsargu, kurš atteicās no mediķu palīdzības un dzēšanas laikā aizgāja. Liesmas likvidēja aptuveni 2,5 stundās. Vietējie stāsta, ka garāžu noma maksā ap 10 eiro mēnesī, tāpēc apsargi bieži mainās un šobrīd, iespējams, neviens nestrādā.
Uz teritorijas vārtiem atstāts tālruņa numurs. Atbild vīrietis no tuvējās apkārtnes, kurš sevi sauc par kooperatīva pagaidu uzraugu. Īsā sarunā viņš skaidro, ka būdiņa aizdegusies, jo pie krāsns sakarsušas koka konstrukcijas: “Kaut kas tur, kā man teica, kaut kas aiz sienas. Nu, tur viss bija izdarīts kā vajag, kā pie cilvēkiem, un kaut kas tur notika.”
Izglābtajam vīrietim šī ēka, visticamāk, kalpoja kā dzīvesvieta — pēc ugunsgrēka viņš devās uz patversmi, taču tur ilgi neuzkavējās, jo pārcēlās pie paziņas. Kooperatīvs nākotnē plāno atjaunot arī divstāvu būdiņu.