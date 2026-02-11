Sarkandaugavā bojāta dzelzceļa pārbrauktuves signalizācija, satiksmi regulē manuāli
foto: LETA
Dzelzceļa pārbrauktuves signalizācijas sistēmas tehnisko problēmu dēļ Sarkandaugavā satiksmi regulē manuāli.
Jauns.lv/LETA

Sarkandaugavā, Rīgā, Tilta ielas dzelzceļa pārbrauktuves signalizācijas sistēmā konstatētas tehniskas problēmas, tādēļ satiksmi regulē manuāli, informēja VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ārējās komunikācijas vadītāja Ieva Vidruska.

Šobrīd satiksmi regulē LDz darbinieki un Valsts policija. Vienlaikus uzņēmums strādāpie problēmas novēršanas, informē Vidruska.

Slēgtās Sarkandaugavas dzelzceļa pārbrauktuves dēļ bija apstājusies kustība abos virzienos 2., 11. un 24. maršruta autobusiem Tilta ielā.

