Šogad mazāk izmestu Ziemassvētku eglīšu - iedzīvotāji izvēlas pārdomātākus variantus
"CleanR" piektajā bezmaksas Ziemassvētku eglīšu nodošanas akcijā iedzīvotāji pārstrādei nodevuši vairāk nekā 16 800 eglītes, taču kopējais apjoms samazinājies, īpaši Rīgā, kas liecina par ilgākām brīvdienām un ilgtspējīgāku izvēļu pieaugumu. Savāktās eglītes tiek pārstrādātas šķeldā un izmantotas kurināšanai, ražošanā un biomasas enerģijā.
2026. gadā Ziemassvētku eglīšu bezmaksas nodošanas akcijā, ko jau piekto gadu pēc kārtas īsteno atkritumu apsaimniekotājs "CleanR", iedzīvotāji otrreizējai pārstrādei nodevuši vairāk nekā 16 800 eglītes. Šogad tendence ir skaidra: tiek izmestas mazāk eglītes un cilvēki izdara pārdomātākas izvēles. Daudzas mājsaimniecības joprojām izmanto “CleanR” bezmaksas eglīšu nodošanu.
"Savākto eglīšu skaits dažādās pašvaldībās šogad atšķiras. Ikšķilē un Jūrmalā nodoto eglīšu apjoms ir pieaudzis, apliecinot aktīvu iedzīvotāju iesaisti. Ķekavā, Ropažos un Ozolniekos rādītāji saglabājušies stabilā līmenī vai bijuši nedaudz zemāki nekā pērn. Savukārt vislielākais kritums novērots Rīgā, kas arī būtiski ietekmējis kopējo statistiku. Rīga veido lielāko savākto eglīšu īpatsvaru, tāpēc jebkādas izmaiņas galvaspilsētā uzreiz atspoguļojas kopējā rezultātā," skaidro "CleanR" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
Uzņēmums skaidro, ka nodoto eglīšu kritums, visticamāk, izriet no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, šogad Ziemassvētku brīvdienas bija garākas, tāpēc daļa cilvēku eglītes rotāja laukos. Otrkārt, tas norāda uz paradumu maiņu un ilgtspējīgāku pieeju. Aizvien biežāk izvēlas podos stādītas eglītes, kā arī mākslīgās un atkārtoti lietojamās alternatīvas, tādējādi samazinot dabīgo eglīšu apriti pēc svētkiem.
Ziemassvētku eglīšu bezmaksas nodošana notiek jau piekto gadu pēc kārtas un ir kļuvusi par stabilu tradīciju, ko iedzīvotāji gaida ik gadu. Akcija turpināsies arī nākamajos svētkos, lai cilvēki varētu no eglītēm šķirties atbildīgi, videi draudzīgi un ērti.
Pēc savākšanas "CleanR" egles ved ārpus Rīgas, kur tās pārstrādā šķeldā. Tālāk šķeldu izmanto kurināmā veidā, skaidu plātņu un brikešu izgatavošanā, biomasas enerģijas ražošanā, kā arī lauksaimniecībā, dārzkopībā un citās nozarēs.