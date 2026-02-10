Rīgā šorīt īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi
foto: Edijs Pālens/LETA
Rīgā šorīt īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi.
Rīgā šorīt īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi

Šorīt, 10. februārī, Rīgas ielās satiksme ir īpaši apgrūtināta – daudzviet transportlīdzekļu plūsma praktiski nekustas, un ceļš uz darbu iedzīvotājiem aizņem divas līdz pat trīs reizes ilgāku laiku nekā ierasts.

Autovadītāji un sabiedriskā transporta pasažieri saskaras ar būtiskiem kavējumiem gan galvenajās maģistrālēs, gan mazākās ielās, pilsētas centrā un uz galvenajiem iebraukšanas ceļiem galvaspilsētā. Satiksmes intensitāte palielinājusies jau agrās rīta stundās, veidojoties gariem sastrēgumiem.

Aicinām autovadītājus rēķināties ar papildu laiku ceļā, kā arī iespēju robežās izvēlēties citus maršrutus vai sabiedrisko transportu.

