Kultūra
Šodien 17:11
Jaunajā žurnāla "Latvijas Leģendas" numurā: kad “Lettonie” karogu nesa lietuvietis un citi stāsti
Jaunais žurnāla “Latvijas Leģendas” numurs aicina doties daudzslāņainā ceļojumā Latvijas vēstures līkločos – no dramatiskiem 20. gadsimta notikumiem un neparastiem likteņiem līdz pārsteidzošām detaļām, kas atklājas tikai ar laika distanci.
- Unikāli fotomateriāli par vācbaltiešu izceļošanu 1939. gada nogalē. Stāsts par to atrašanu un autora noskaidrošanu ir teju vai vesels detektīvsižets.
- Kādreizējais prokuratūras sevišķi svarīgo lietu izmeklētājs Aivars Borovkovs par fotografēšanu, nonākšanu padomju prokuratūrā un skaļās Kremļa korupcijas lietas izmeklēšanu.
- 1924. gadā Francijas pilsētiņā Šamonī norisinājās pirmās ziemas olimpiskās spēles, starp kuru 16 dalībvalstīm bija arī Latvija. Mēs uz spēlēm deleģējām tikai divus sportistus, tādēļ spēļu atklāšanas parādē uzrakstu "Lettonie" nesa... lietuvietis.
- Simtgadniece Lilija Āboliņa par rīta lūgšanām Ulmaņlaikos, pieklājīgajiem vāciešiem, komunistu ienākšanu, petrolejas lampu laikmetu, 1949. gada izvešanām un dzīvi kolhozā.
- Kādas attiecības latviešiem veidojušās ar slēpošanu pēdējo 100 gadu laikā: no slēpotāju vilcieniem līdz Gaiziņa karnevāliem un igauņu slēpēm ar jocīgiem nosaukumiem.
- Pirms 80 gadiem Zemgalē tika nodibināts pirmais kolhozs Latvijā ar daudzsološu nosaukumu - "Nākotne". Ilgus gadus to vadīja Arturs Čikste - komunists ar kapitālista domāšanu, kurš ar visai netradicionālām metodēm "Nākotni" paradīja par kolhozu - miljonāru.
- Kā latvieši 1925. gadā pasaules galu gaidīja un tam veltītu zinātnisku konferenci organizēja. Bet britu prese esot rakstījusi, ka liepājnieki jau paši sev kapus sākuši rakt!