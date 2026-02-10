Kuldīgā pie Māras dīķa aizliegts stāvēt automašīnām
Lai uzlabotu satiksmes drošību Kuldīgā pie Māras dīķa, Dzirnavu ielā, turpmāk autovadītājiem nebūs atļauts novietot savas automašīnas.
Kā laikrakstam "Kurzemnieks" norāda pašvaldības transporta komisijas priekšsēdis Ivo Solomahins, šāds lēmums uzlabos satiksmes drošību un transporta kustība būs brīva: „Šajā ielā viena otrai pretim braucošas automašīnas nevar samainīties, jo gar malu visas ēkas garumā auto ir novietoti stāvēšanai. Īpaši grūti tas izdarāms tad, kad no rītiem bērni tiek vesti uz skolu un pēcpusdienā uz treniņiem vieglatlētikas manēžā.”
Aizvadītajā gadā par 193 514 eiro tika labiekārtota Māras dīķa teritorija. Projekta gaitā tika sakoptas ūdenstilpes un pilnveidota apkārtējā vide – izbūvēti grants seguma gājēju celiņi untrīs jauni tiltīņi pār Alekšupīti, tika ierīkota peldēšanās vieta ar pārģērbšanās kabīnēm, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velo novietnes. Teritorijas drošībai tika ierīkota videonovērošanas sistēma.