Vārmes pamatskola svinēs 100 gadu jubileju - aicina atsaukties absolventus un bijušos skolotājus
Vārmes pamatskola aicina bijušos absolventus, skolotājus un citus darbiniekus 2. maijā piedalīties skolas 100 gadu jubilejas pasākumā.
Vārmes pamatskolas direktore Dace Kalniņa norāda, ka skola jau šobrīd dara visu iespējamo, lai ikviens 2. maija svinībās justos skolā gaidīts un izbaudītu kopā sanākšanu. Skolas mājaslapā tiek ievietotas absolventu fotogrāfijas, tiek plānots pasākuma scenārijs, apkopoti vēsturiskie materiāli un fotogrāfijas. Pašlaik skolā mācās 96 skolēni un 27 pirmsskolas audzēkņi.
Skolas vēsture Vārmē aizsākās jau 1790. gadā ar baznīcas skolu, kurā ķesteris Kalne mācīja bērniem katehismu. Regulāra skolas darbība sākās 1826. gadā “Ūsiņu” mājās, kur par pirmo skolotāju kļuva Ansis Freibergs. 19. gadsimta vidū skola ieguva Vārmes pagasta skolas nosaukumu un kļuva par nozīmīgu izglītības centru apkārtnē. Jauns attīstības posms sākās, skolai pārceļoties uz Sudmaļu jeb Maišeļu krogu. Skolas apmeklēšana kļuva obligāta, tajā mācījās desmitiem bērnu, bet Pirmā pasaules kara priekšvakarā skola jau bija nostiprinājusies kā stabila mācību iestāde. Pēc kara, 1919. gadā, Vārmes skola tika pārveidota par pamatskolu.
1926. gadā skola pārcēlās uz Vārmes barona pili, kur uzplauka ne vien mācību darbs, bet arī kultūras dzīve. Skolēni piedalījās teātra izrādēs, koros un sabiedriskos pasākumos, bet skola kļuva par vietējās kopienas kultūras centru. Šis laiks palicis atmiņā kā viens no radošākajiem skolas vēsturē.
Otrā pasaules kara un padomju okupācijas gadi nesa krasas pārmaiņas. Tika mainītas mācību programmas, un kara laikā skola darbojās dažādās lauku mājās. Neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, mācības netika pārtrauktas, un pēc kara skolas darbs pakāpeniski atgriezās ierastajā ritmā. Laika gaitā Vārmes pamatskola ir attīstījusies, pateicoties skolotāju, skolēnu un vietējās kopienas darbam. Vairāk nekā 170 gadu garumā tā saglabājusi savu nozīmi kā izglītības un sabiedriskās dzīves centrs un kļuvusi par vienu no spēcīgākajām skolām Kuldīgas novadā.