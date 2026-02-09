Reģionālajos autobusos Vidzemē - pārmaiņas maršrutos un laikos; aicina pārbaudīt sarakstus
Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē no šodienas stājas spēkā izmaiņas, informēja Autotransporta direkcijā (ATD).
Tostarp izmaiņas būs reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Smiltene-Vijciems-Valka, Dikļu skola-Valmiera, Valmiera-Rencēni-Rūjiena, Autoosta-Lauktehnika-Autoosta, Autoosta-Lugažu stacija-Autoosta, Valmiera-Cēsis un Rēzekne-Valmiera, kas iedzīvotājiem, tostarp skolēniem, nodrošinās ērtāku sabiedriskā transporta izmantošanu.
Tāpat, atsaucoties uz Vidzemes plānošanas reģiona un iedzīvotāju ierosinājumiem, no šodienas būs izmaiņas Madonas novada reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Madona-Mūrnieki-Mētriena un Madona-Mūrnieki-Madona, kā arī pietura "Bidegi" tiks iekļauta maršruta Rīga-Pļaviņas-Madona pusdienlaika reisā.
Ar izmaiņām plašāk var iepazīties mājaslapā "atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portālā "1188.lv" sadaļā "Satiksme", kā arī autobusu pieturās un autoostās.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.