Saeimas komisijai iesniegts aicinājums ļaut medības ar loku
Latvijas Loku mednieku asociācija rosina grozīt Medību likumu, lai Latvijā tiktu atļautas medības ar loku, - šādu aicinājumu interesentu grupa izteikusi vēstulē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Pašlaik spēkā esošā likuma redakcija nosaka, ka loki ir iekļauti aizliegto medību līdzekļu sarakstā - Medību likumā tie cita starpā minēti līdztekus arbaletiem kā rīki, kuru izmantošana medībās nav atļauta.
Asociācijas ierosinātās izmaiņas paredzētu no šī punkta svītrot lokus. Tas nozīmētu, ka loki vairs netiktu uzskatīti par aizliegtu medību līdzekli un tos varētu izmantot medībās, ja citi normatīvie akti to neaizliegtu. Savukārt arbaletu izmantošanas aizliegums saglabātos.
Vienlaikus asociācija aicina papildināt grozījumus, svītrojot vārdu "lokus" arī no Medību likuma 32. panta 3. punkta. Šī norma paredz administratīvos sodus par neatļautu medību līdzekļu izmantošanu, un tajā ietilpst arī loki, jo tie ir minēti aizliegto rīku sarakstā.