VDD: uzņēmēji joprojām mēģina slēpt darījumu patieso saturu un saistību ar Krieviju
Sankciju pārkāpēji turpinās attīstīt jaunas sankciju apiešanas shēmas, padarot tās arvien sarežģītākas un grūtāk konstatējamas, 2025. gada darbības pārskatā prognozē Latvijas Valsts drošības dienests (VDD).
2025. gadā būtiskus riskus turpināja radīt gan vietējo, gan ārvalstu uzņēmēju pārrobežu biznesa darījumi ar ES importa vai eksporta ierobežojumiem pakļautām precēm austrumu virzienā. VDD vērtējumā, paaugstināti sankciju pārkāpšanas riski joprojām ir attiecināmi uz sankcijām pakļauto preču tirdzniecību ar Āzijas un Tuvo Austrumu reģiona valstīm, kuras nav ieviesušas tirdzniecības ierobežojumus ar Krieviju.
VDD veiktā informācijas analīze liecina, ka negodprātīgi uzņēmēji pērn peļņas gūšanas nolūkos turpināja mēģinājumus slēpt biznesa darījumu patieso saturu un saistību ar Krieviju.
VDD aizvadītajā gadā sāka 22 kriminālprocesus aizdomās par ES pret Krieviju vai Baltkrieviju noteikto sankciju pārkāpšanu. Līdzīgi kā 2024. gadā, lielākā daļa jeb desmit no tiem tika sākti aizdomās par pakalpojumu neatļautu sniegšanu Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem, privātpersonām sniedzot pakalpojumus vai nu Krievijas teritorijā, vai arī attālināti no mūsu valsts teritorijas.
VDD prognozē, ka Latvijas ekonomiskajai drošībai izaicinājumus turpinās radīt ar preču plūsmām austrumu virzienā saistītie sankciju apiešanas riski. Sankciju pārkāpēji turpinās attīstīt jaunas sankciju apiešanas shēmas, padarot tās arvien sarežģītākas un grūtāk konstatējamas. Latvijas atbildīgajiem dienestiem būs jāturpina ieguldīt lieli resursi sankciju apiešanas gadījumu identificēšanā, izmeklēšanā un novēršanā.
Ņemot vērā joprojām pastāvošo atsevišķu Latvijas uzņēmumu iesaisti ekonomiskajā sadarbībā ar Krieviju un Baltkrieviju, daļā Latvijas transporta nozares uzņēmumu pakāpeniski var mazināties ieinteresētība ievērot līdz šim īstenoto principiālo atteikšanos no biznesa darījumiem ar minētajām valstīm. VDD vērtējumā Latvijai jāturpina ievērot stingra nostāja, kas vērsta uz turpmāku Krievijas un Baltkrievijas ekonomiskās klātbūtnes samazināšanu, prognozē VDD.
VDD neprognozē būtisku investīciju pieplūdumu no Latvijai nedraudzīgām valstīm. Vienlaikus riskus turpinās radīt ar šīm valstīm saistītās kapitāla plūsmas, īpaši biznesa darījumos ar trešajām valstīm, kuros iesaistītas sankcijām pakļautās preces un pakalpojumi.