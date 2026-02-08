Svētdien Latvijā gaidāms pārsvarā saulains laiks
foto: LETA
Ziemas skats.
Svētdien Latvijā gaidāms pārsvarā saulains laiks

Svētdiena Latvijā gaidāma mēreni auksta un lielākoties saulaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Svētdien mākoņu daudzums debesīs būs neliels un diena aizritēs bez nokrišņiem. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.

Gaisa temperatūra būs -6, -10 grādu robežās, bet Kurzemē -4, -6 grādi.

Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Saglabāsies lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz -5, -7 grādu atzīmei.

