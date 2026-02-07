Svētdiena Latvijā gaidāma ziemīga un lielākoties saulaina
Svētdiena Latvijā gaidāma ziemīga un lielākoties saulaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Nakts gaitā no ziemeļiem mākoņu daudzums pakāpeniski mazināsies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.
Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -11, -16 grādiem, Kurzemes piekrastē būs nedaudz siltāk - tur gaidāmi -8, -11 grādi.
Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks bez nokrišņiem, no nakts vidus debesis skaidrosies. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaiss atdzisīs līdz -11, -13 grādiem.
Svētdien mākoņu daudzums debesīs būs neliels un diena aizritēs bez nokrišņiem. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.
Gaisa temperatūra būs -6, -10 grādu robežās, bet Kurzemē -4, -6 grādi.
Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Saglabāsies lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz -5, -7 grādu atzīmei.