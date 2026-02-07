Bezvēsts pazudušais vīrietis ir atradies sveiks un vesels.
Šodien 17:57
Jūrmalā pazudušais 1973. gadā dzimušais vīrietis ir atradies
Valsts policijas ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijušais 1973. gadā dzimušais Yevhenii Soboliev, ir atradies un ir sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka vīrietis 2026. gada 6. februārī ap pulksten 15.00 izbrauca no savas dzīvesvietas Jūrmalā, Mežotnes ielā ar automašīnu "Lexus", un vairs nesazinājās ar saviem tuviniekiem, kā arī nebija zināma viņa atrašanās vieta. Zināms, ka vīrietis devās ceļā uz Somiju. Likumsargi izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.
PAPILDINĀTS 7. februārī plkst. 16.08— Valsts policija (@Valsts_policija) February 7, 2026
