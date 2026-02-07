Jūrmalā pazudušais 1973. gadā dzimušais vīrietis ir atradies
foto: Lita Millere
Bezvēsts pazudušais vīrietis ir atradies sveiks un vesels.
112

Jūrmalā pazudušais 1973. gadā dzimušais vīrietis ir atradies

Valsts policijas ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijušais 1973. gadā dzimušais Yevhenii Soboliev, ir atradies un ir sveiks un vesels.

Jau ziņots, ka vīrietis 2026. gada 6. februārī ap pulksten 15.00  izbrauca no savas dzīvesvietas  Jūrmalā, Mežotnes ielā ar automašīnu "Lexus", un vairs nesazinājās ar saviem tuviniekiem, kā arī nebija zināma viņa atrašanās vieta.  Zināms, ka vīrietis devās ceļā uz Somiju. Likumsargi izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.

