Mūžībā devies latviešu folklorists Austris Grasis
83 gadu vecumā mūžībā devies latviešu folklorists un valodnieks Austris Grasis, liecina ieraksts viņa "Facebook" profilā.
Austris Grasis dzimis Otrā pasaules kara laikā 1942. gadā Rudbāržu Oskara Kalpaka pamatskolas pārziņa Teodora Voldemāra Graša un viņa sievas Elzas, dzimušas Bolšteinas, ģimenē.
Vecākā māsa Sarmīte un brālis Uldis Grasis. 1944. gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, no 1949. līdz 1960. gadam mācījās Ingolštates latviešu skolā un dažādās vācu skolās. 1962. gadā pabeidza Minsteres latviešu ģimnāziju.
Studējis mākslas vēsturi un arheoloģiju Minsteres Universitātē, vēlāk baltu filoloģiju Stokholmas Universitātē. No 1987. gada līdz 1995. gadam bija Latviešu Tautas Augstskolas ABRENE Francijā direktors.
No 2008. līdz 2009. gadam bija konsultants ''A/S Preses nams'', no 2008. līdz 2011. gadam bija divu integrācijas ministru ārštata padomnieks latviešu diasporas jautājumos, kā arī Mazsalacas folkloras pulciņa "Rāmsalaca" vadītājs.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Austra Graša tuviniekiem.