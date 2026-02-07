Engures pludmale ziemā.
Sabiedrība
Šodien 08:22
Sestdiena būs daļēji mākoņaina
Sestdiena sāksies mākoņaina, pēcpusdienā debesis skaidrosies un diena būs mēreni auksta, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā no ziemeļiem mākoņu daudzums pakāpeniski mazināsies un neliels sniegs ir gaidāms vien rīta stundās dienvidaustrumu rajonos. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļu puses.
Gaisa temperatūra Latvijā gaidāma -3, -8 grādu robežās.
Rīgā diena būs bez nokrišņiem un, sākot no pēcpusdienas, debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Turpinās pūst lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaisa temperatūra būs ap -5, -6 grādiem.