Militārajā bāzē “Lielvārde” sāks būvēt "Black Hawk" helikopteru tehnisko angāru
Piektdien, 6. februārī, aizsardzības ministrs Andris Sprūds apmeklēja militāro bāzi “Lielvārde”, kur norisinājās svinīgā piemiņas kapsulas iemūrēšanas ceremonija, iezīmējot jauna tehniskā angāra un laukuma būvniecības uzsākšanu.
“Jauna tehniskā angāra un laukuma būvniecība ir svarīgs solis mūsu Gaisa spēku spēju stiprināšanā. Pēc būvniecības pabeigšanas angārs primāri kalpos, kā mājvieta mūsu UH‑60M “Black Hawk” helikopteriem un tā personālam. Vienlaikus tas būs pielāgots arī esošo un nākotnē plānoto lidaparātu apkopei un remontiem,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Vidējas klases helikopteru nomaiņas projekta ietvarā, kur Latvija iegādājas četrus UH‑60M “Black Hawk” helikopterus, tika identificēta vajadzība pēc atbilstošas infrastruktūras helikopteru ekspluatācijas vajadzībām, tādējādi lemts par jauna tehniskā angāra un laukuma izbūvi militārajā bāzē “Lielvārde”.
Izstrādājot angāra tehniskās prasības, aizsardzības nozare konsultējās gan ar sabiedrotajiem, kuri jau izmanto šādus helikopterus, kā arī vadījās pēc Eiropas un NATO apstiprinātajiem standartiem, kas nosaka prasības Gaisa kuģu apkopes un remonta organizācijai.
Apsildāmais helikopteru angārs būs paredzēts helikopteru UH-60M helikopteru izvietošanai, remontdarbnīcām, noliktavām un nepieciešamajam aprīkojumam. Tāpat tur atradīsies darba telpas gan lidojošajam, gan tehniskajam un inženiertehniskajam personālam, kā arī to varēs izmantot ienākošo vienību atbalstam.
Līgums par būvniecību tika noslēgts 2025. gada jūnijā ar uzņēmumu SIA “Mapi būve” un kopējās izmaksas sastāda vairāk kā 13 miljonus eiro. Atbilstoši plānam, angāru paredzēts nodot ekspluatācijā 2027. gada februārī.