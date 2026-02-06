Pirmsskolas izglītības iestādi “Mārupīte” vadīs Sandra Ozola
2026. gada 28. janvārī Mārupes novada domes sēdē amatā apstiprināta PII “Mārupīte” vadītāja — Sandra Ozola, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Sandras Ozolas izglītība un darba pieredze cieši saistīta ar izglītības jomu — viņa strādājusi visos sistēmas līmeņos no pirmsskolas līdz universitātei. 15 gadus Sandra profesionāli darbojās augstākās izglītības sektorā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU/LLU) kā studiju prorektora vietniece un lektore. Pēdējos 11 gadus viņa vadīja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolu “Lācītis”. Jaunā vadītāja lepojas ar profesionālas, aktīvas, radošas komandas izveidi un vadību, kopā iegūstot Eko pirmsskolas statusu un deviņus “Zaļos” karogus.
Sandra norāda, ka viņu vienmēr interesējusi pedagoģija un darbs ar cilvēkiem. S. Ozola par gaidāmo izaicinājumu: “Šobrīd esmu gatava ieguldīt savas zināšanas un pieredzi, lai mazie mārupieši jauno mācību gadu varētu uzsākt jaunā, mūsdienīgā un modernā pirmsskolā, kurā ikdienas mācību videi būs liela nozīme viņu personības attīstības procesā. Cilvēkos ļoti novērtēju profesionalitāti, atvērtību un cilvēcīgumu.”
Uz vadītāja amatu konkursā pieteicās 7 pretendenti. Sveicam Sandru Ozolu un vēlam izturību, iedvesmu, jaudu, uzsākot darbu Mārupes novadā un īstenojot iecerēto!