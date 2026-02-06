Rīgā tomēr aizliegs staigāt pa Daugavas ledu
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja piektdien uzdeva izpilddirektoram Jānim Langem drošības apsvērumu dēļ noteikt aizliegumu iedzīvotājiem pārvietoties pa Daugavas ledu. Rīkojums par aizliegumu atrasties uz Daugavas ledus stāsies spēkā ar sestdienu, 7. februāri.
Rīgas pašvaldības policijai (RPP) jau esot gatavs plāns, kā kontrolēt pārgalvīgu cilvēku mēģinājumus šķērsot upi. Par lēmumu nobalsoja visi komitejas deputāti.
Komitejas sēde bija sasaukta pēc medijos izskanējušās informācijas par situāciju uz Daugavas ledus.
Izteikties par liegumu uzturēties uz Daugavas ledus izmantoja vairāki komitejas locekļi, un vairums iestājās par šo aizliegumu. Piemēram, gados vecāki deputāti debatēs atsauca atmiņā senākus notikumus par lielām traģēdijām, kad dzīvību uz Daugavas zaudējuši vienlaikus vairāki bērni.
Kā ziņots, Rīgas centrā iepriekš tika atcelts aizliegums pārvietoties pa ledu Daugavā, taču aizliegts uzturēties uz ūdenstilpes ledus tuvāk 50 metriem no tiltiem un pārvadiem.
Policija brīdinājusi, ka pilsētas centrā zem tiltiem Daugavas ledus ir trausls un bīstams.
Par uzturēšanos uz ledus lieguma laikā personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.