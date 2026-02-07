Jelgava ziedos 6600 eiro lieljaudas dīzeļģeneratora iegādei sadraudzības pilsētai Ivanofrankivskai
Jelgavas domes ārkārtas sēdē vakar atbalstīts lēmums piešķirt 6600 eiro no pašvaldības budžeta lieljaudas dīzeļģeneratora iegādei un nogādāšanai Jelgavas sadraudzības pilsētai Ivanofrankivskai Ukrainā, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Jelgavas pašvaldība ziņo, ka saņēmusi Ukrainas vēstniecības Latvijā, Jelgavas sadraudzības pilsētas Ukrainā Ivanofrankivskas pilsētas mēra, Ukrainas pilsētu asociācijas un Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrības konfederācijas "VICHE" lūgumu rast iespēju sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem ziemas periodā.
Vēstulēs norādīts, ka šobrīd, kad militāro darbību rezultātā pilsētā bieži ir traucēta elektroenerģijas piegāde un apkures nodrošinājums, ļoti ir nepieciešams lieljaudas (44 kW) dīzeļģenerators un tādu Ukrainā šobrīd nav iespējams iegādāties.
Lai sniegtu nepieciešamo palīdzību, Jelgavas pašvaldība ziedo 6600 eiro dīzeļģeneratora iegādei un transportēšanai.
Jelgavas pašvaldība slēgs ziedojumu (dāvinājumu) līgumu ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrības konfederāciju "VICHE", kas iegādāsies dīzeļģeneratoru un arī nodrošinās tā transportēšanu uz Ukrainu.