Projekta laikā labiekārto Rojas pludmali
Pagājušā gada septembrī pie bērnu laukuma Rojas pludmalē tika uzsākta daļa no esošās koka laipas demontāžas, lai pēc tam izveidotu jaunu ilgtspējīgu koka pastaigu taku un uzstādītu jaunu pārģērbšanās kabīni cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta Nr. 24-08-UL03-U31421.103-000001 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē" ietvaros plānotie būvdarbi nu jau ir pabeigti, un atliek vien sakārtot visus dokumentus, lai objektu nodotu ekspluatācijā.
Projekts tika iesniegts biedrības "Talsu partnerība" izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtā Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (U31421) 3. rīcībā "Piekrastes teritoriju ekosistēmas stiprināšana, dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana".
Projekta kopējās izmaksas – 109 403,36 EUR, no tām ES un valsts līdzfinansējums – 82 668,20 EUR, pašvaldības finansējums – 26 735,16 EUR.
Projekta mērķis – pārbūvējot pastaigu laipu un uzstādot pārģērbšanās kabīni cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināt Rojas pludmales teritorijas attīstību, padarīt to pieejamāku, saglabāt tajā esošos dabas un vides resursus, aizsargāt kāpu zonu un piejūras biotopus.
Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja, būvdarbus un autoruzraudzību veica SIA "A CELTNE"; būvuzraudzību veica IK "A. Rozītis IK".