FOTO: "Veselības centrs 4"
Novadu ziņas
Šodien 14:05
Kandavā būs pieejams mobilais mamogrāfs
10. februārī "Veselības centra 4" mobilais mamogrāfs plāno ierasties Kandavā pie Sociālā dienesta, Jelgavas ielā 4 a-.
Mamogrāfa pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu 3 eur., kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, – par maksu.
Nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot uz tālruņa numuru 27866655( darba dienās no pl8-18), iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.
Links uz mūsu mājas lapu, kur redzami visi Mobilā mamogrāfa izbraukumu datumi: https://vc4.lv/mamografs/