Sabiedrība
Šodien 07:07
Piektdien saglabāsies mākoņains laiks
Piektdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un vietām mazliet snigs, vairāk snigs Latgalē.
Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš un gaisa temperatūra būs -3..-8 grādi.
Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, bez nokrišņiem. Pūšot nelielam austrumu vējam, gaiss iesils līdz -4 grādiem.
Eiropas rietumu, centrālajā un dienvidu daļā atrodas zema spiediena apgabali, kas ietekmē laikapstākļus arī Latvijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1013 hektopaskāliem Alūksnes novadā.