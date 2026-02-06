Piektdien saglabāsies mākoņains laiks
foto: Zane Bitere/LETA
Piektdien saglabāsies mākoņains laiks.
Piektdien saglabāsies mākoņains laiks

Piektdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un vietām mazliet snigs, vairāk snigs Latgalē.

Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš un gaisa temperatūra būs -3..-8 grādi.

Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, bez nokrišņiem. Pūšot nelielam austrumu vējam, gaiss iesils līdz -4 grādiem.

Eiropas rietumu, centrālajā un dienvidu daļā atrodas zema spiediena apgabali, kas ietekmē laikapstākļus arī Latvijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1013 hektopaskāliem Alūksnes novadā.

