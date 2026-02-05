Aizsaulē devies tulkotājs Armīns Voitkāns
31. janvārī 85 gadu vecumā miris tulkotājs Armīns Voitkāns. Ar šo sēru vēsti dalījies rakstnieks Arno Jundze.
"Armīns Voitkāns atstājis vairāk nekā simt grāmatu tulkojumus, pamatā no angļu un arī krievu valodas. Pateicoties viņa veikumam, pie latviešu lasītājiem nonāca, piemēram, Sāras Bredfordas pētījums par princeses Diānas dzīvi “Diāna” vai Serhija Rudenko sarakstītā Ukrainas prezidenta Zeļenska biogrāfija “Zeļenskis” (tulkojis kopdarbā ar Renāti Kārkliņu). Īpaši labi Armīnam Voitkānam padevās detektīvromānu un trilleru tulkojumi. Žanra cienītāji vēl ilgi lasīs tādu spriedzes romānu klasiķu kā Džona Grišema, Maikla Konelija, Lī Čailda, Daniela Koula, Sidnija Šeldona un citu autoru daiļdarbu latviskojumus, kurus radīja Armīns Voitkāns. Tulkotājs ilgstoši sadarbojās ar vadošajiem izdevējiem mūsu valstī. Viņa vārds rotā apgādu “Zvaigzne ABC”, “Kontinents”, “Latvijas Mediji” izdotās grāmatas, sagādājot neaizmirstamus lasīšanas pārdzīvojuma mirkļus šī žanra cienītājiem Latvijā," teikts Arno Jundzes vēstījumā.
Atvadīšanās no Armīna Voitkāna notiks sestdien, 7. februārī, plkst. 13.00, Lielajā atvadu zālē Tēraudlietuves ielā 3.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem un talanta cienītājiem.