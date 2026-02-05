“Sadega viss!” Ugunsgrēkā izpostīta “MD Wood” ražotne Suntažu pagastā
Ugunsgrēkā izpostīta SIA "MD Wood" ražotne Ogres novada Suntažu pagastā, atzina uzņēmuma īpašnieks Māris Damanis.
Viņš norādīja, ka patlaban nav skaidrs ugunsgrēka cēlonis.
Damanis informēja, ka "MD Wood" nesaredz iespēju turpināt darbību, jo ražotnē sadega visa uzņēmuma manta.
Tāpat viņš atzina, ka ražotnes ēka bija apdrošināta, bet pārējais uzņēmuma īpašums apdrošināts nebija.
Jau ziņots, ka trešdien ap plkst. 18 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Ogres novada Suntažu pagastu, kur metāla angārā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka angārs un tajā esošie kokmateriāli dega ar atklātu liesmu 500 kvadrātmetru platībā, turklāt angāram daļēji iebrucis jumts. Dzēšanas darbi turpinājās aptuveni septiņas stundas.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "MD Wood" 2024. gadā strādāja ar apgrozījumu 32 715 eiro, kas ir par 68,1% mazāk nekā gadu iepriekš, un cieta 29 950 eiro zaudējumus.
"MD Wood" reģistrēta 2013. gadā, tās pamatkapitāls ir 2840 eiro, un vienīgais īpašnieks ir Damanis.