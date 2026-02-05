Piektdien būs viena no siltākajām dienām šogad
foto: LETA
Piektdien būs relatīvi silts laiks.
Sabiedrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Piektdiena Latvijā būs viena no siltākajām dienām kopš gada sākuma, debesis klās mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Gan nakts, gan diena gaidāma mākoņaina, vietām nedaudz snigs, vairāk nokrišņu būs Latgalē, kur sniega sega kļūs par 2-5 centimetriem biezāka.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī nepazemināsies un dienā sasniegs -3..-8 grādus.

Rīgā 6. februārī būs mākoņainas debesis, brīžiem iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies līdz -4 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

