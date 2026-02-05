Ātrāka saziņa ar valsti: no 1. marta iestādēm uz iesniegumiem būs jāatbild 10 darbdienās
Iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem pēc būtības turpmāk būs jāatbild 10 darbdienu laikā. To paredz ceturtdien, 5. februārī, Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Iesniegumu likumā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā šī gada 1.martā. Izmaiņas rosinātas, lai mazinātu birokrātiju un padarītu iedzīvotāju saziņu ar valsts iestādēm ātrāku un efektīvāku.
Patlaban iestādēm atbilde jāsniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
“Valsts pārvaldei ir jāstrādā iedzīvotāju interesēs, un tas nozīmē ātru, saprotamu un efektīvu komunikāciju. Saīsinot atbildes sniegšanas termiņu līdz 10 darba dienām, mēs skaidri parādām, ka iedzīvotāju laiks ir vērtīgs. Vienlaikus esam saglabājuši elastību sarežģītākos gadījumos, kad nepieciešams papildu laiks informācijas izvērtēšanai,” uzsver par likumprojektu atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Ja atbildes sagatavošanai iestādei būs nepieciešams iegūt papildu datus, sazināties ar citām iestādēm vai analizēt un apstrādāt apjomīgu informāciju, iestāde varēs atbildēt mēneša laikā.
Tāpat izmaiņas noteic, ka iestāde piecu darba dienu laikā iesniegumu, kas nav tās kompetencē, varēs pārsūtīt citai iestādei, informējot par to iesniedzēju. Līdz šim termiņš bija septiņas darbdienas. Savukārt gadījumos, kad tas būs lietderīgāk, iestāde varēs iesniegumu nepārsūtīt, bet informēt iesniedzēju, kurai citai iestādei tas būtu adresējams.
Tas mazinās birokrātiju iesniegumu izskatīšanā, process būs vienkāršāks un ātrāks, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju saziņu ar valsts institūcijām, norādījuši Saeimas deputāti, kuri ir arī likuma grozījumu autori.