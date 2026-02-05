Rīdzinieki aicināti ziedot silto apģērbu bezpajumtniekiem
Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ziedot silto apģērbu bezpajumtniekiem.
Iedzīvotāji aicināti ziedot siltu apģērbu vīriešiem - bikses, virsjakas, apavus, adītas zeķes, cimdus, cepures un džemperus. Tāpat ļoti noderīgas esot siltas segas. Tās īpaši nepieciešamas Rīgas patversmes Mobilajai brigādei, kas segas izsniedz cilvēkiem, kuri atsakās nakšņot patversmēs un izvēlas uzturēties dārza būdiņās vai tamlīdzīgās vietās.
Tīrs, nebojāts un labā stāvoklī esošs apģērbs, kas joprojām ir pilnībā lietojams, sniedz praktisku un tūlītēju palīdzību cilvēkiem, kuriem pašlaik trūkst silta apģērba ziemas sezonai.
Aizvadītajā diennaktī sešās patversmēs Rīgā nakšņoja 596 personas. Pašlaik vietu skaits visās sešās Rīgas patversmēs ir pietiekams. Ziedojumu var nodot Rīgas patversmē Latgales ielā 208 un Katoļu ielā 57 jebkurā diennakts stundā, piezvanot pie durvīm un atstājot dežurantam.
2026. gada janvārī patversmju un naktspatversmju pakalpojumus dienā saņēma vidēji 592 personas. Salīdzinājumam - 2025. gada janvārī vidējais pakalpojumu saņēmēju skaits bija 590 personas, savukārt 2025. gada februārī - 592 personas.