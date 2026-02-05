Valentīndienā Latvijā piedāvā neparastu alternatīvu restorānam
Sestdien, 14. februārī, visu mīlētāju dienā Dabas aizsardzības pārvaldes Līgatnes dabas takas aicina pārus, ģimenes un draugu kompānijas uz izzinošiem vakara pārgājieniem lukturīšu gaismā “Satiec zvērus tumsā”, piedāvājot iespēju Valentīndienu pavadīt pavisam neierastā gaisotnē – vērojot dabas taku iemītnieku nakts dzīvi.
Gidu vadībā paredzēti četri pusotru stundu ilgi un aptuveni 3,5 kilometru gari pārgājieni plkst. 17.30, 18.00, 18.30 un 19.00. Katrā pārgājienā varēs doties līdz 30 dalībniekiem. Vietu skaits pārgājienos ir ierobežots, biļetes pieejamas vietnē bilesuparadize.lv. Pēc pārgājiena dalībniekiem būs iespēja sasildīties dančos Valentīndienas noskaņās kopā ar folkloristi Aigu Auziņu un par papildu maksu varēs iegādāties zupu un karstus dzērienus.
Maršruts plānots pa izgaismotām, labiekārtotām takām, tādēļ būs piemērots bērniem, kuri jau staigā patstāvīgi, taču reljefa dēļ nebūs veicams ar bērnu ratiem. Dalībniekiem ieteicams ģērbties silti un ērti, izvēloties laikapstākļiem piemērotu apģērbu un apavus. Rūpējoties par savu un ģimenes locekļu drošību, kā arī iespējām tumsā saskatīt pēc iespējas vairāk meža iemītnieku, katram pārgājiena dalībniekam ieteicams ņemt līdzi savu lukturīti labākai redzamībai.
“Aicinām mīlestības svētkus šogad svinēt citādi, restorānu sveces nomainot pret lukturīšu gaismu meža ielokā. Īpaši šim vakaram sveču izgaismotās takas un izgaismoto vides objektu gaismu spēles radīs unikālu atmosfēru, ļaujot ne vien izbaudīt meža klusumu un mieru, bet arī satikt tos dabas taku iemītniekus, kuri kļūst aktīvi līdz ar krēslu. Diennakts tumšajā laikā mežs kļūst noslēpumains, un katra tikšanās ar dzīvniekiem šādā gaisotnē būs neierasts un atmiņā paliekošs notikums,” saka pārvaldes Līgatnes dabas taku vadītājs Ilmārs Radziņš.
Pārvalde atgādina, ka daudzi meža iemītnieki, piemēram, pūces vai lūši, tieši krēslas stundās kļūst kustīgāki, tāpēc šis pasākums ir reta iespēja vērot dzīvnieku dabisko uzvedību laikos, kad ierasti dabas takas apmeklētājiem ir slēgtas.
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību. Lai to īstenotu, Līgatnes dabas takās regulāri notiek izglītojoši pasākumi, dodot iespēju visiem interesentiem sīkāk iepazīt dabas taku iemītnieku bioloģiju, dzīvesveidu, uzvedību un nozīmi dabā.