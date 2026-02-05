Latvijas jaunieši aizvien biežāk internetā pasūta narkotikas, kas maskētas kā saldumi, brīdina Nodokļu un muitas policija
Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieks Andrejs Grišins brīdina, ka Latvijā jauniešu vidū arvien plašāk izplatās tendence internetā ar piegādi uz pakomātiem pasūtīt tējas un saldumus, piemēram, cepumus un želejkonfektes, ar tajos iestrādātām narkotikām
Grišins vērsa uzmanību, ka jaunākais zināmais pasūtītājs ir 13 gadus vecs. Tipiskie šo jauniešu profili ir skolēni un studenti, nereti no stabilām ģimenēm. Vairumā gadījumu pasūtītāji ir puiši, kuru vidējais vecums ir no 18 līdz 24 gadiem. Tikai atsevišķi pasūtītāji iepriekš nokļuvuši likumsargu redzeslokā.
Nepilngadīgie narkotiku pasūtītāji izmanto arī tuvinieku identitātes pasūtījumu veikšanai. Likumsargi novērojuši, ka lielākā daļa patērētāju ir no Rīgas reģiona, taču saldumi ar narkotikām tiek pasūtīti arī citās pilsētās, piemēram, Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī.
Grišins vērsa uzmanību, ka pagrīdes narkotiku industrija nemitīgi strādā, lai apietu "valstu enerģiju" narkotiku apkarošanā. "Faktiski katru dienu parādās jaunas vielas," piebilda Grišins.
Viņš nenoliedza, ka likumsargi nevar vienā dienā noslēgt visus narkotiku izplatīšanas kanālus. Turklāt, ja vienu kanālu izdodas noslēgt, tad automātiski rodas cits. Lai arī Latvijas tiesiskais regulējums ir diezgan dinamisks, vienlaikus vielas, kas aizliegtas Latvijā, nav aizliegtas citās ES dalībvalstīs un noziedznieki šo situāciju izmanto, atzina Grišins.