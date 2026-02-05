Starp Rīgu un Siguldu veidojas apledojums - autovadītājus aicina būt uzmanīgiem
foto: LETA
Piektdienas rītā apledojuma dēļ ir apgrūtināti braukšanas apstākļi Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Siguldai.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Piektdienas rītā uz Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Siguldai izveidojies apledojums, kas apgrūtina braukšanu, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.

Minētais šosejas posms tiek kaisīts ar pretslīdes materiāliem. Tikmēr braukšanas apstākļi pa pārējiem valsts nozīmes autoceļiem ir apmierinoši. Reģionālie un vietējie ceļi vietām ir sniegoti Balvu, Gulbenes, Liepājas un Saldus pusē. Savukārt tikai pa vietējās nozīmes ceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Cēsu, Dobeles, Limbažu, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils apkārtnē, kur vietām šie ceļi ir sniegoti vai apledojuši, liecina LVC apkopotā informācija.

