Sabiedrība
Šodien 14:41
Latvijā gaidāma dzestra nakts
Nakts uz ceturtdienu Latvijā būs dzestra, un gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz -24 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs -11..-19 grādi, valsts austrumos - līdz -24 grādiem. Dienā, sākot no valsts dienvidiem, debesis aizklās mākoņi un daudzviet gaidāms neliels sniegs. Pūšot mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-12 grādiem.
Rīgā pēc skaidras nakts debesis aizklās mākoņi. Sākot ar ceturtdienas pēcpusdienu, iespējams neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -14 grādiem, vietām piepilsētā - līdz -17 grādiem; dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz -9 grādiem.