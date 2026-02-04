"airBaltic" pasažieris dusmīgs par piedzīvoto Dubaijas lidostā; aviokompānija komentē situāciju
Kāds Nacionālās aviokompānijas "airBaltic" pasažieris vietnē "Threads" pasūdzējies par 4. janvārī piedzīvoto situāciju Dubaijas lidostā.
"@airbaltic reiss Dubaija Rīga 04.02.2026. Izlidošana 09:00. Joprojām pēc vietējā laika 13:15 stāvam lidostā Dubaijā. Ēst vairs nav ko, elektrība nav. Par brīvu iedeva pusglāzi sulas. Problēmas ar degvielu. Ja dotu ēst, vismaz būtu ok, bet viss jau ir beidzies. Tagad gala mērķis norādīts Bukarestē. Turpinam sēdēt lidmašīnā. Nožēlojami," raksta "Threads" lietotājs ar vārdu @muizkungs.
Portāls Jauns.lv sazinājās ar "airBaltic", lūdzot komentēt konkrēto situāciju un saņēma šādu atbildi:
"Informējam, ka pirms izlidošanas "airBaltic" reisam BT792 no Dubaijas uz Rīgu lidmašīnas sistēmā tika konstatēts tehnisks paziņojums, kura izvērtēšanai un novēršanai bija nepieciešams piesaistīt tehnisko personālu.
Tehnisko procedūru veikšana prasīja ilgāku laiku, ņemot vērā Dubaijas lidostas darbības un infrastruktūras ierobežojumus. Šajā laikā apkalpes locekļi atradās uz klāja un bija pieejami, lai sniegtu pasažieriem nepieciešamo atbalstu un informāciju.
Papildus tam, ņemot vērā izmaiņas maršruta plānojumā un spēkā esošos ierobežojumus, tika pieņemts lēmums veikt starpposma nosēšanos Bukarestē degvielas uzpildei. Pēc tam reiss turpināja ceļu uz Rīgu.
Atvainojamies pasažieriem par sagādātajām neērtībām, bet vienlaikus uzsveram, ka lidojumu drošums vienmēr ir "airBaltic" augstākā prioritāte."