"Rīgas nami" nepiemēros nokavējuma procentus īres un komunālajiem maksājumiem
Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, kuri aukstajā gada periodā energoresursu patēriņa pieauguma apstākļos var saskarties ar grūtībām savlaicīgi norēķināties par pakalpojumiem, SIA "Rīgas nami" informē, ka saviem klientiem – dzīvokļu īrniekiem - nepiemēros līgumsodu un nokavējuma procentus par īres, pārvaldīšanas un komunālajiem maksājumiem.
Šāds lēmums pieņemts, atsaucoties par mājokļu politiku atbildīgā Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka aicinājumam un izprotot slogu, ko klientiem radīs auksto mēnešu rēķini.
"Līdz ar "Rīgas nami" lēmumu Rīgas pašvaldība ir pilnībā izdarījusi savu mājasdarbu, operatīvi reaģējot uz situāciju un nākot pretī rīdziniekiem. Šobrīd visas tās kapitālsabiedrības, kas saistītas ar komunālo saimniecību, nepiemēros līgumsodus. Šis ir pozitīvs piemērs Latvijas un valsts kontekstā," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Nokavējuma procentu un līgumsoda aprēķināšana par SIA "Rīgas nami" sniegtajiem pakalpojumiem tiks apturēta, sākot ar rēķinu par šī gada janvāri. Atvieglotie nosacījumi būs spēkā līdz šī gada 30. jūnijam. Lēmums ir attiecināms uz īres, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumiem ar īrniekiem - fiziskām personām.
SIA "Rīgas nami" pārvaldībā ir vairāk nekā 7 000 dzīvokļu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās sociālajās un dzīvojamās mājās. Līdz šim būtiski kavēto īres un komunālo pakalpojumu maksājumu īpatsvars ir salīdzinoši neliels - ap 4% no visiem rēķiniem.
SIA "Rīgas nami" ir Latvijā lielākais pašvaldībai piederošo īpašumu un galvaspilsētas iestāžu, sociālo dzīvojamo māju, pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku apsaimniekotājs un pārvaldītājs, telpu iznomātājs un jauno projektu attīstītājs, kā arī pasākumu centru "Splendid Palace" un "Melngalvju nams" īpašnieks.