Šonakt Daugavpilī stiprā sala dēļ tika bojāts siltumtrases posms
Naktī no 3. uz 4. februāri Daugavpilī stiprā sala dēļ tika bojāts siltumtrases posms, kā rezultātā īslaicīgi tika pārtraukta apkure un karstā ūdens padeve vairākiem daudzdzīvokļu namiem Piekrastes un Raipoles ielā. Notikuma vietā ieradās SIA “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” speciālisti, kas strādāja, lai pēc iespējas ātrāk novērstu siltumtrases bojājumus un apsekotu ēku siltumapgādes sistēmas.
Siltumtrases bojājumi tika konstatēti otrdienas vakarā ap plkst. 20.30, kā rezultātā daudzdzīvokļu namiem Piekrastes ielā 31, 33, 35, Raipoles ielā 2, 4, 6, kā arī veikalam "Maxima" uz laiku tika pārtraukta siltumapgāde un karstā ūdens padeve.
Avārijas novēršanas darbi tika paveikti operatīvi, un jau trešdien ap plkst. 1.50 siltumapgāde visos sešos daudzdzīvokļu namos un veikalā tika pilnībā atjaunota. Pašvaldība pateicas SIA “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” (DDzkSU) speciālistiem par ātru reaģēšanu un profesionālu darbu sarežģītos laikapstākļos.
Daugavpils pašvaldība atgādina, ka stiprs sals var radīt bojājumus ne tikai centralizētajās siltumapgādes sistēmās, bet arī privātmāju ūdensapgādes un apkures iekārtās. Privātmāju īpašniekiem īpaši svarīgi savlaicīgi parūpēties par cauruļu siltinājumu un ievērot ugunsdrošības prasības, lietojot papildu apkures ierīces, lai novērstu iespējamos riskus un nodrošinātu drošu mājokļa apsildi.
Kā arī teik atgādināts, ka siltumapgādes, ūdensapgādes vai citu dzīvojamo namu infrastruktūras bojājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti nekavējoties sazināties ar DDzKSU Avārijas dienestu pa tālruni 80076100 vai ar sava nama apsaimniekotāju, lai nodrošinātu ātru problēmas novēršanu un mazinātu iespējamos riskus.