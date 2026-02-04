1 000 eiro gaida savu īpašnieku: “SuperBingo” meklē laimētāju
1 000 eiro gaida savu īpašnieku.
1 000 eiro gaida savu īpašnieku: “SuperBingo” meklē laimētāju

“SuperBingo” organizatori aicina atsaukties papildspēles “SuperBingo svētki” dalībnieku, kurš laimējis 1 000 eiro, taču līdz šim vēl nav pieteicies laimesta saņemšanai.

Izloze notika 2025. gada 27. decembrī, un laimīgā biļete tika iegādāta "Narvesen" tirdzniecības vietā “Valdeko” Valmiermuižā. Laimētās biļetes numurs ir 52002230658046190.

Pastāv iespēja, ka laimētājs vēl nemaz nezina par savu veiksmi, tāpēc "SuperBingo" aicina sabiedrību būt atsaucīgai un dalīties ar šo informāciju.

Laimētāju lūdz sazināties ar organizatoriem, zvanot pa tālruni 67227681, lai saņemtu savu laimestu.

