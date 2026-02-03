Sabiedrība
Šodien 18:49
Arhibīskaps: jauni cilvēki izvēlas neveidot kuplas ģimenes, jo nejūtas droši
Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants dalījies pārdomās, kādēļ daudzi pāri izvēlas neveidot kuplas ģimenes.
"Ikviens, kas kaut nedaudz bijis saskarsmē ar baznīcu un draudzēm ir pamanījis, ka draudzēs ir lielākas ģimenes nekā tas ir ārpus," saka arhibīskaps. "Man ir radies jautājums, kāpēc tas tā ir? Es arī gribu kliedēt pārpratumu - te neviens nepavēlē, ka obligāti vajadzīgi bērni, jo Dievs mums tā ir licis,” "360TV Ziņām" norāda arhibīskaps.
"Es to gribētu saistīt ar to, ka cilvēki šobrīd nejūtas droši. Domāju, ka reizēm jaunas ģimenes, ar atbildības sajūtu pieejot, nejūtas droši par savu nākotni. Un tad mēs, atbildīgi būdami, nolemjam, ka būs viens bērniņš un ne vairāk, lai nepakļautu riskiem. Ticība ir kaut kas tāds, kas var vairot drošības un stabilitātes sajūtu, varbūt, ka tas kaut ko atraisa,” viņš papildina.
