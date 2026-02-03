Janvāris Rīgas Dzemdību namā bijis īpaši ražīgs - desmit dienās pasaulē nākuši astoņi dvīņu pāri, bet mēneša laikā kopumā reģistrēti 11 dvīņu pāri.
Novadu ziņas
Šodien 18:08
Janvārī Rīgā pasaulē nākuši veseli 11 dvīņu pāri
Janvāris Rīgas Dzemdību namā bijis sevišķi ražīgs - desmit dienās pasaulē nākuši astoņi dvīņu pāri, bet mēneša laikā kopumā reģistrēti 11 dvīņu pāri.
Rīgas pašvaldība izmaksājusi bērna piedzimšanas pabalstu deviņām no šīm ģimenēm, kurās piedzimuši dvīņi un kuras atbilst noteiktajām prasībām par deklarēto dzīvesvietu. Piecas rīdzinieku ģimenes saņēmušas 4500 eiro katra, bet vēl četrām ģimenēm katrai izmaksāti 6000 eiro.
Rīgas domes saistošie noteikumi "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā" paredz, ja pabalsta pieprasītājs Rīgā deklarēts vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un vienās dzemdībās dzimuši divi bērni, piešķir 4500 eiro, Savukārt, ja ģimenē jau ir trīs vai vairāk bērnu un vienās dzemdībās piedzimst divi bērni, tad pabalsta apmērs ir 6000 eiro