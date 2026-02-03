Aizsaulē devusies Latvijas alus nozares leģenda - alus darītavas "Tērvete" galvenā tehnoloģe Anita Krāģe
Ar sēru vēsti savā "Facebook" profilā dalījusies alus darītava "Tērvete" - mūžībā devusies uzņēmuma bijusī vadītāja, bet pēc tam arī galvenā tehnoloģe Anita Krāģe (1942-2026).
"Anitas kundze – tā mēs viņu saucam šeit, alus darītavā "Tērvete". Latvijas alus nozares leģenda, kas ar mums ir bijusi kopš pašiem alus darītavas pirmsākumiem dažādos amatos - gan kā tās vadītāja, gan galvenā tehnoloģe," teikts uzņēmuma paziņojumā.
"Senču", "Tērvetes", "Oriģinālais" un citas alus šķirnes – tās visas tapušas, pateicoties tieši Anitas kundzes neatlaidīgajam, rūpīgajam un mīlestības pilnajam darbam. Ikviens mūsu produkts ticis viņas izvērtēts, un esam patiesi pateicīgi par Anitas kundzes paveikto šo 55 gadu laikā.
Arī cienījamā vecumā Anitas kundze ik pirmdienu bija alus darītavā, lai kopā ar pārējo komandu darbotos pie kvalitātes pārbaudes esošajiem produktiem un pieliktu savu artavu jaunu garšu tapšanā."
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Anitas Krāģes tuviniekiem.