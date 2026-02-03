Novadu ziņas
Šodien 13:46
Šonedēļ virs Latgales plānoti militārās aviācijas zemie pārlidojumi
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēki informē, ka no 2. līdz 8. februārim virs Latgales, Kurzemes un Lielvārdes notiks sabiedroto lidaparātu un bezpilotu lidaparātu zemie pārlidojumi.
Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas – lidmašīnu un helikopteru lidojumi. Tie ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.
Plašāka informācija par militārās aviācijas zemajiem lidojumiem Latvijas gaisa telpā pieejama Nacionālo bruņoto spēku vietnē www.mil.gov.lv.