Kārsavā mēģināts izspiest 4000 eiro; aizturēti divi vīrieši
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka 2025. gada beigās un šā gada sākumā Ludzas novada Kārsavā nenoskaidroti vīrieši, nodarot miesas bojājumus, trim personām centās izspiest naudas līdzekļus. Likumsargi noskaidroja iespējamās vainīgās personas un šā gada 7. janvārī aizturēja 1989. un 1992. gadā dzimušus vīriešus, kuriem tiesa piemēroja apcietinājumu. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas uzsāka kriminālprocesu saistībā ar to, ka Ludzas novada Kārsavā 2025.gada 24.decembrī un 2026. gada 1. janvārī divi nenoskaidroti vīrieši, nodarot miesas bojājumus, trim personām – 2004., 1997. un 2003. gadā dzimušiem vīriešiem – mēģināja izspiest naudas līdzekļus. Sākotnējā informācija liecina, ka pret vienu no vīriešiem tika pielietots šaujamierocis. Zināms, ka no 2003. gadā dzimušā vīrieša mēģināja izspiests 4000 eiro.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonām noskaidroja iespējamo vainīgo personu atrašanās vietu. Šā gada 7. janvārī Kārsavā tika aizturēti 1989. un 1992. gadā dzimuši vīrieši. Jāmin, ka aizturētās personas jau iepriekš bija nonākušas Valsts policijas redzeslokā.
Likumsargi, veicot sankcionētas kratīšanas, pie aizturētajām personām atrada dažāda kalibra munīciju un izņēma šaujamierocim līdzīgu priekšmetu.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas lūdza tiesu piemērot aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, ko tiesa arī piemēroja.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc 152.panta otrās daļas par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tās izdarītas cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam, vai ja tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu, vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, 183.panta otrās daļas par izspiešanu, 132.panta pirmās daļas par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.