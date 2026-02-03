Sinoptiķi: otrdien spīdēs saule, bet saglabāsies sals
foto: LETA
Otrdiena gaidāma saulaina.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemē - lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš.

Gaiss iesils līdz -7..-12 grādiem, vietām Kurzemē - līdz -5 grādiem.

Rīgā, pūšot lēnam ziemeļaustrumu vējam un spīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1025 hektopaskāli jūras līmenī.

