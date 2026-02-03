Kurzemē apledojis Ventspils šosejas posms un vairāki reģionālie ceļi.
Sabiedrība
Šodien 07:10
Apgrūtināta braukšana vairākviet pa reģionālajiem un vietējiem ceļiem
Braukšanas apstākļi pa valsts nozīmes autoceļiem otrdienas rītā ir apmierinoši visā Latvijā, izņemot Ventspils šosejas posmu no Usmas līdz Ventspilij, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Pa reģionālajiem un vietējiem ceļiem braukšanas apstākļi sniega dēļ ir apgrūtināti vairākās vietās Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils, kā arī Gulbenes pusē.
Savukārt braukšana tikai pa vietējiem ceļiem ir apgrūtināta Cēsu, Dobeles, Limbažu, Madonas, Rēzeknes un Valmieras apkārtnē.
Sniegotie lielo ceļu posmi otrdienas rītā tiek kaisīti un tīrīti, liecina LVC dati.