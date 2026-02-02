Vairs nav ziņu par vilcienu satiksmes problēmām Tukuma līnijā
foto: Evija Trifanova/LETA
Pirmdienas vakarā vairs nav informācijas par vilcieniem, kas kādu iemeslu dēļ kavētu vai kuru izpildītie maršruti tiktu organizēti citādā veidā.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdienas vakarā atjaunota vilcienu satiksme Tukuma dzelzceļa līnijā, liecina AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija. Pirmdienas vakarā vairs nav informācijas par vilcieniem, kas kādu iemeslu dēļ kavētu vai kuru izpildītie maršruti tiktu organizēti citādā veidā.

Savukārt dienas gaitā uzņēmums informēja par vairākiem šādiem vilcieniem dažādās dzelzceļa līnijās.

Uzņēmumā aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka tehnisku iemeslu dēļ vilciens Tukums II (plkst. 5.46)-Rīga (plkst. 7.29) tika atcelts. Ņemot vērā, ka Tukuma līnijā un Zemitānu stacijā patlaban notiek remontdarbi un ir ierobežota sliežu pieejamība, jebkādi traucējumi viena vilciena kustībā ietekmē arī nākamos reisus.

Tāpat, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, posmos Rīga-Priedaine un Rīga-Jelgava pirmdienas rītā tika organizēti pārvadājumi ar dīzeļvilcieniem.

