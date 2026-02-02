Joprojām traucēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā
Pirmdienas pēcpusdienā joprojām traucēta vilcienu satiksme Tukuma dzelzceļa līnijā, liecina AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija. Uzņēmumā skaidroja, ka pašlaik posmā Tukums I-Tukums II pasažieru pārvadāšanai ir norīkoti atsevišķi autobusi, lai varētu ietaupīt laiku un maksimumstundās vilcieni kursētu pēc saraksta.
Vilciens Tukums II (plkst. 17.45)-Rīga (plkst. 19.15) ir atcelts dzelzceļa posmā Tukums II-Tukums I. Pasažieru pārvadāšanai šajā posmā norīkots autobuss ar atiešanu no Tukums II dzelzceļa stacijas plkst. 17.45.
Tāpat vilciens Rīga (plkst. 15.45)-Tukums II (plkst. 17.30) ir atcelts dzelzceļa posmā Tukums I-Tukums II. Pasažieru pārvadāšanai norīkots autobuss Tukums I-Tukums II ar atiešanu no Tukums I dzelzceļa stacijas aptuveni plkst. 17.50.
Vilciens Tukums II (plkst. 15.45)-Rīga (plkst. 17.15) brauc ar aptuveni 15 minūšu kavējumu, kā arī vilciens Sigulda (plkst. 16.15)-Rīga (plkst. 17.40) brauc ar aptuveni 20 minūšu kavējumu.
Uzņēmumā aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka tehnisku iemeslu dēļ vilciens Tukums II (plkst. 5.46)-Rīga (plkst. 7.29) tika atcelts. Ņemot vērā, ka Tukuma līnijā un Zemitānu stacijā patlaban notiek remontdarbi un ir ierobežota sliežu pieejamība, jebkādi traucējumi viena vilciena kustībā ietekmē arī nākamos reisus.
Tāpat, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, posmos Rīga-Priedaine un Rīga-Jelgava pirmdienas rītā tika organizēti pārvadājumi ar dīzeļvilcieniem.