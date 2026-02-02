LVM vēršas tiesā par ilgtermiņa mežizstrādes līgumu atzīšanu par spēkā neesošu
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM), ņemot vērā Konkurences padomes (KP) viedokli un norādes par brīvas un godīgas konkurences koksnes tirgū nodrošināšanu, ir vērsusies tiesā ar prasības pieteikumu par ilgtermiņa mežizstrādes līgumu (IML) atzīšanu par spēkā neesošiem, vienlaikus lūdzot tiesu apturēt IML darbību līdz brīdim, kad stāsies spēkā tiesas nolēmums.
Konkurences padome kopš 2020. gada veic izpēti par Valsts meža dienesta noslēgtajiem un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” saskaņā ar likumu pārņemtajiem un administrējamiem ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem.
2025. gada 19. decembrī notika KP un LVM tikšanās, savukārt 2026. gada 9. janvārī LVM saņēma KP vēstuli, kurā pausts viedoklis par IML radītajiem konkurences tiesību riskiem.
Respektējot KP izteiktos norādījumus, LVM ir vērsusies tiesā ar prasības pieteikumu par IML atzīšanu par spēkā neesošiem, vienlaikus lūdzot tiesu apturēt IML darbību līdz brīdim, kad stāsies spēkā tiesas nolēmums.
IML jau vairāk nekā 30 gadu sena vēsture
IML priekšvēsture stiepjas vēl ilgi pirms LVM dibināšanas un šo līgumu pirmsākumi nav saistāmi ar uzņēmuma izveides procesu un darbību. Pirms 26 gadiem dibinot LVM, ar Valsts meža dienesta likumu tika noteikts, ka uzņēmumam ir jāpārņem saistības, kas izriet no IML. Svarīgi atzīmēt, ka LVM darbības laikā nav noslēgusi nevienu jaunu IML, ir administrēti tikai vēsturiskie.
Jau kopš darbības sākuma LVM meklēja veidus ilgtermiņa mežizstrādes līgumu atcelšanai, par nelikumīgiem uzskatot nesamērīgi ilgos līgumu darbības termiņus un veidu, kādā tos pagarināja Valsts meža dienesta reģionālās struktūrvienības – virsmežniecības.
Pagarinātos IML termiņus LVM apstrīdēja 2000. un 2001. gadā, vēršoties tiesā. Tolaik tiesa šīs prasības noraidīja un uzlika par pienākumu LVM turpināt pildīt no IML izrietošās saistības.