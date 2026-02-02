Otrdien saglabāsies visai saulains un dzestrs laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Otrdien saglabāsies visai saulains un dzestrs laiks
Otrdien Latvijā būs nedaudz vairāk mākoņu, laiks saglabāsies visai saulains un dzestrs, prognozē sinoptiķi.
Naktī vietām valsts austrumos mazliet snigs. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš kļūs lēnāks, naktī Rīgas līča piekrastē vēl būs brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra no rīta būs -14..-24 grādi, Ziemeļkurzemē vietām ap -10 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz -8..-13 grādiem, daļā Kurzemes - līdz -5..-7 grādiem.
Rīgā 3. februārī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš kļūs lēns. Gaisa temperatūra rīta stundās pazemināsies līdz -14 grādiem, vietām piepilsētā - līdz -20 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz -9 grādiem.